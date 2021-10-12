الامارات | «طرق دبي» تطرح 350 رقماً مميّزاً في مزاد إلكتروني

شكرا لقرائتكم خبر عن «طرق دبي» تطرح 350 رقماً مميّزاً في مزاد إلكتروني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعتزم هيئة الطرق والمواصلات في دبي طرح 350 رقماً ثلاثياً ورباعياً وخماسياً مميزاً للوحات الدراجات النارية والمركبات الخصوصية والكلاسيكية من الفئات (A-B-H-I- K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-X-W)، في المزاد الإلكتروني رقم 65 للأرقام المميّزة للوحات المركبات والدراجات النارية.

وبدأ التسجيل في المزاد يوم 10 أكتوبر الجاري، فيما سينطلق المزاد يوم الأحد 17 أكتوبر في الثامنة صباحاً ويستمر لمدة خمسة أيام.

وسيخضع بيع الأرقام في هذا المزاد لتطبيق ضريبة القيمة المضافة البالغة 5%، وتشترط عملية المشاركة في المزاد أن يكون للمتعامل ملف مروري في إمارة دبي، ويتطلب من المشاركين إيداع شيك تأمين موجه للهيئة بقيمة 5000 درهم، إضافة إلى 120 درهماً رسوم اشتراك غير قابلة للاسترجاع، وذلك في مراكز إسعاد المتعاملين أم رمول، البرشاء، ديرة، كما يمكن الدفع عن طريق البطاقة الائتمانية على الموقع الإلكتروني www.rta.ae أو من خلال التطبيق «دبي درايف».

وتتسم المزادات الإلكترونية بأهمية لدى شريحة كبيرة من الجمهور الذين يفضلون المشاركة فيها، كونها تمنحهم الحرية في اختيار الأرقام دون عناء أو انتظار، فضلاً عن أن هذه النوعية من المزادات تُسهم في تعزيز الخدمات الإلكترونية التي تطرحها هيئة الطرق والمواصلات خلال خطتها السنوية الرامية إلى الارتقاء بمستوى ونوعية تنفيذ المعاملات مع الجمهور.

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