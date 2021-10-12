الامارات | 124 إصابة جديدة بـ «كورونا» وشفاء 182 حالة

شكرا لقرائتكم خبر عن 124 إصابة جديدة بـ «كورونا» وشفاء 182 حالة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع 124 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ووفاة حالة نتيجة تداعيات الإصابة بالفيروس، وشفاء 182 حالة لمصابين بـ«كورونا».

وأفادت بأنه تماشياً مع خطة توسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) والمخالطين لهم وعزلهم، تم إجراء 276 ألفاً و637 فحصاً جديداً خلال الـ24 ساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وأضافت أن تكثيف إجراءات التقصي، وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة، أسهم في الكشف عن 124 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 737 ألفاً و890 حالة.

وأعلنت الوزارة عن وفاة حالة مصابة نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2114 حالة.

وكشفت عن شفاء 182 حالة جديدة لمصابين بـ«كوفيد - 19»، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 731 ألفاً و295 حالة.

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عن تقديم 29 ألفاً و277 جرعة من لقاح «كوفيد-19» خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك يبلغ مجموع عدد الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس 20 مليوناً و504 آلاف و488 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 207.32 جرعات لكل 100 شخص.

‌وأهابت الوزارة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية، والتقيد بالتعليمات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news