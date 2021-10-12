الامارات | أبوظبي تتيح فحص المركبات والسائقين يومي الجمعة والسبت

شكرا لقرائتكم خبر عن أبوظبي تتيح فحص المركبات والسائقين يومي الجمعة والسبت والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأت شرطة أبوظبي مطلع الشهر الجاري توفير خدمات ترخيص المركبات والسائقين واختبار القيادة يومي السبت والجمعة، لتلبية احتياجات المتعاملين خصوصاً تلك الفئات التي لا يتسنى لها إنجاز معاملاتها خلال أيام الأسبوع، بسبب ظروف العمل أو الدراسة أو غيرها، فيما تتوافر جميع خدماتها المرورية على الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي لشرطة أبوظبي طوال أيام الأسبوع.

وقال مدير مديرية ترخيص السائقين والآليات، العقيد محمد البريك العامري، إن تفعيل العمل في العطلة الرسمية يهدف إلى إسعاد المتعاملين وتقديم خدمات متميزة تنال رضاهم وثقتهم وفق أفضل معايير الجودة والتميز.

وذكر أنه وفقاً لخطة العمل سيتم تفعيل مركز فحص وترخيص السائقين في منطقة المصفح والذي سيقدم خدمات فحص السائقين أيام السبت من الثامنة صباحاً إلى الثانية بعد الظهر.

وسيقدم مبنى السلامة «أدنوك» في العين خدمات ترخيص السائقين وترخيص المركبات يومي الجمعة والسبت من الثانية بعد الظهر حتى الثامنة مساءً، فيما يقدم قسم ترخيص السائقين في مزيد خدمات فحص السائقين أيام السبت من الثامنة صباحاً حتى الثانية بعد الظهر.

وتقدم مدينة الظفرة إدارة ترخيص السائقين والمركبات (مدينة زايد) خدمات ترخيص المركبات أيام الجمعة من الثانية بعد الظهر حتى الثامنة مساءً، وخدمات ترخيص المركبات وترخيص السائقين وفحص السائقين أيام السبت من الثامنة صباحاً حتى الواحدة بعد الظهر.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news