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الامارات | الشارقة ترفع حضور العزاء إلى 100 شخص

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الشارقة ■ الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد الفريق المحلي لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة الشارقة، تحديث إجراءات حضور المناسبات، ورفع الطاقة الاستيعابية لتقديم العزاء إلى 100 شخص في مجالس الضواحي وخيم العزاء، و20 شخصاً في المنازل، مع التأكيد على ضرورة تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الصادرة من الجهات المختصة.

وشدّد الفريق على أن تقديم العزاء يقتصر على حاصلي اللقاح، مع تفعيل منظومة المرور الأخضر الخاصة بتطبيق الحصن، مع التأكيد على عدم حضور الفئات من ذوي الأمراض المزمنة، وكبار السن، وكل من لديه عارض صحي.

ويأتي تحديث إجراءات حضور المناسبات الاجتماعية، وفق التقييم المتواصل للمعطيات والمؤشرات التي تضمن سلامة المجتمع وصحته، بوصفها أولوية مجتمعية ووطنية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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