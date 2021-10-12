الامارات | الشارقة ترفع حضور العزاء إلى 100 شخص

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة ترفع حضور العزاء إلى 100 شخص والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد الفريق المحلي لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة الشارقة، تحديث إجراءات حضور المناسبات، ورفع الطاقة الاستيعابية لتقديم العزاء إلى 100 شخص في مجالس الضواحي وخيم العزاء، و20 شخصاً في المنازل، مع التأكيد على ضرورة تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الصادرة من الجهات المختصة.

وشدّد الفريق على أن تقديم العزاء يقتصر على حاصلي اللقاح، مع تفعيل منظومة المرور الأخضر الخاصة بتطبيق الحصن، مع التأكيد على عدم حضور الفئات من ذوي الأمراض المزمنة، وكبار السن، وكل من لديه عارض صحي.

ويأتي تحديث إجراءات حضور المناسبات الاجتماعية، وفق التقييم المتواصل للمعطيات والمؤشرات التي تضمن سلامة المجتمع وصحته، بوصفها أولوية مجتمعية ووطنية.

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