الامارات | محاكمة زائر يبيع العسل في الفجيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن محاكمة زائر يبيع العسل في الفجيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنظر محكمة الفجيرة في قضية شاب (عربي) متهم ببيع العسل دون الحصول على ترخيص من الجهات الرسمية المختصة.

وبدأت الواقعة بتلقي الجهات الأمنية بلاغاً يفيد بوجود متسول يبيع العسل على الأشخاص في إشارات المرور، وتم ضبطه وإحالته للنيابة العامة من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقة.

واعترف المتهم أمام هيئة المحكمة ببيع العسل دون الحصول على ترخيص من الجهات الرسمية المختصة، موضحاً أنه يقوم بتجديد إقامته كزائر حتى يكون وجوده في الدولة قانونياً، مؤكداً أنه لم يتسوّل من الأشخاص في الأسواق إنما كان يبيع العسل.

وأكد أنه يقوم بشراء العسل بقيمة لا تتجاوز 20 درهماً للكيلوغرام ويعيد بيعه بـ50 درهماً للكيلوغرام، متابعاً: «ليس لدي محل لبيع العسل، لذا أتجول بين المركبات في الأسواق لتسويق العسل على أنه مستخلص من المناطق الجبلية».

إلى ذلك قررت محكمة الفجيرة تأجيل الحكم لاستدعاء رجال الضبط.

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