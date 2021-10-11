الامارات | من هو أحمد كاظم الذي نعاه محمد بن راشد

شكرا لقرائتكم خبر عن من هو أحمد كاظم الذي نعاه محمد بن راشد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمس، الدكتور أحمد كاظم، أول طبيب إماراتي في الدولة والذي سبق تكريمه في قائمة الأوائل، وقال سموه: «خمسة عقود من عمره بذلها في خدمة الناس وعلاجهم ومداواة آلامهم.. له منا كل الثناء والتقدير».

والدكتور أحمد كاظم، أحد الجراحين الرواد في الدولة، أنشأ قسم جراحة العظام في مستشفى راشد، وبعد وقت قصير تم ترقيته لاستشاري جراحة العظام، ثم رئيس أقسام الجراحة.

بعد افتتاح مستشفى دبي في منتصف الثمانينيات من القرن الماضي، انتقل (قسم جراحة العظام) إلى هناك وكان كاظم رئيس القسم إلى أن تقاعد في عام 2004.

وكان الفقيد حصل على عدة جوائز تقديرية كونه أول طبيب إماراتي، ولما بذله من جهد في خدمة الناس وعلاجهم.

حصل الفقيد كاظم على ميدالية أوائل الإمارات، وتم تكريمه من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وأكد وقتها كاظم أنه يفتخر بكونه أول طبيب إماراتي، ويشعر بسعادة غامرة لدخوله ضمن قائمة شرف أوائل الإمارات، مشيراً إلى أنه على مدار خمسة عقود، لم يدخر جهداً، وتفانى في عمله إلى أبعد الحدود، وسعى إلى المشاركة في تأهيل العديد من الأطباء الإماراتيين وإعدادهم للتميز في هذه المهنة المهمة.

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