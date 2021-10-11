الامارات | إصدار أول بطاقة وظيفية لمحقق آلي في الجرائم الواقعة على الأطفال.. فيديو

شكرا لقرائتكم خبر عن إصدار أول بطاقة وظيفية لمحقق آلي في الجرائم الواقعة على الأطفال.. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر قائد عام شرطة أم القيوين، اللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا تزامناً مع انطلاق معرض إكسبو دبي 2020، أول بطاقة وظيفية لموظف آلي معني بالتحقيق في الجرائم الواقعة على الأطفال يحمل اسم (روبوتوك)، أطلقته القيادة العامة لشرطة أم القيوين بالشراكة مع دائرة أم القيوين الذكية، وقد باشر المحقق (روبوتوك) عمله رسمياً بتاريخ بداية من أكتوبر الجاري، بعد فترة تجربة استمرت ثلاث سنوات حقق خلالها نتائج مبهرة في التحقيق في الجرائم الواقعة على الأطفال، مشيراً إلى أن الخطوة تأتي ضمن تطلعات القيادة العامة لشرطة أم القيوين للمستقبل ومساهمتها في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة وتأكيدها لدور الذكاء الاصطناعي في المرحلة القادمة.

ويمكن لـ"روبوتوك" التحقيق مع الأطفال المجني عليهم، مستخدماً لغتين، هما: العربية والإنجليزية، إضافة إلى قدرته على استخدام اللهجة المحلية، مستفيداً من قدرته على كشف حالتهم النفسية، بفضل قدرته على تغيير تعابير وجهه 360 مرة، بما يسهم في بث الطمأنينة في نفوسهم، أثناء إجراء التحقيق معهم.

ويعتبر "روبوتوك" ضابط إلكتروني مخصص للتحقيق في جرائم الأطفال الذين تراوح أعمارهم ما بين خمس و10 سنوات. وتابع أن لديه ثماني ميزات، أهمها القدرة على معرفة الأشخاص الذين سبق أن حقق أو تعامل معهم من خلال تقنية «تمييز الوجه»، وقراءة تعابير الوجه، ونطق الأسئلة المكتوبة لتوجيهها للطفل من خلال شاشات التحكم، وعرض صور المشتبه بهم من خلال جهاز "آي باد".

ويتميز "روبوتوك" بالقدرة على تمييز جنس الطفل، ذكراً كان أم أنثى، ومعرفة ما إذا كان متوتراً أو فرحاً، من خلال قراءة تعابير وجهه، حيث قررت شرطة أم القيوين تطوير "روبوتوك" بعدما أثبتت الدراسات العالمية أن الإنسان الآلي استطاع كسب ود الأطفال، والحصول على معلومات منهم بشكل أفضل من ضابط التحقيق البشري، وأن الهدف منه هو تعزيز أمن الأطفال وضمان سرعة كشف الحقائق في الجرائم التي ترتكب ضدهم.

ويحتوي (روبوتوك) على لوحة تحكم خاصة تمكنه من إدخال البيانات والأسئلة المتعلقة بالجريمة التي يتم التحقيق فيها مع الطفل من قبل "روبوتوك". ومن بينها أسئلة الإساءة الجسدية واللفظية، والأسئلة المتعلقة بالجرائم الجنسية، إذ يتم اختيار نوع الحالة من الضابط المحقق ليبدأ "روبوتوك" طرح الأسئلة والتحقيق مع الطفل، حسب نوع الجريمة، وتتميز اللوحة باستقبال تعابير وجه الطفل، التي يرسلها "روبوتوك"، وعرضها على الضابط، ويمكنها حساب درجة الخطورة الواقعة على الطفل من خلال إجاباته، إضافة إلى تسجيل وأرشفة الإجراءات التي يتخذها "روبوتوك" والضابط المحقق، وطباعة التقارير لكل حالة.

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