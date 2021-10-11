الامارات | خيرية الشارقة: 1388 حالة مرضية تلقت مساعدات علاجية خلال 9 أشهر

شكرا لقرائتكم خبر عن خيرية الشارقة: 1388 حالة مرضية تلقت مساعدات علاجية خلال 9 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ساعدت جمعية الشارقة الخيرية منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية شهر سبتمبر من العام الجاري 1388 حالة مرضية بقيمة 27.1 مليون درهم، وتضمنت تقديم كافة سبل العلاج للمرضى المصابين بالأمراض المزمنة والمزهقة للنفس، وذلك بحسب تقرير صادر عن إدارة المساعدات الداخلية.

وقال المدير التنفيذي للجمعية عبدالله سلطان بن خادم: «توسعت الجمعية في حجم مساعداتها العلاجية منذ مطلع العام الجاري مما يعكس ثقة المحسنين في دعم ورعاية المرضى من ذوي الدخل المحدود وغير المقتدرين، فبدعمهم وتبرعاتهم نجحت الجمعية في تطييب وتضميد جراح وأوجاع الكثيرين من المرضى كما يعكس كذلك مدى حب مجتمع دولة الإمارات من المواطنين والمقيمين بها وسعيهم للخير ومساعدة المحتاجين».

وأكد أنه تم تلقي العديد من طلبات المساعدات العلاجية من كافة إمارات الدولة، لتواصل جمعية الشارقة الخيرية أداء رسالتها الإنسانية نحو تخفيف الآم المرضى المعوزين، من خلال فتح المجال أمام الجميع للإسهام في تقديم التبرعات لمساعدة هذه الفئات خاصة المصابين بأمراض مزهقه للنفس والتي يسبب تأخر علاجها في تعرض المريض لمضاعفات أشد خطراً.

وأشار ابن خادم إلى أن مساعدة المرضى وعلاجهم تمثل إحدى أهم المبادرات الاستراتيجية للجمعية، وترمي إلى تعزيز ونشر مبدأ التكافل الاجتماعي، وهو المبدأ الذي بدأت الجمعية العمل به، بالتعاون مع جهات عدة، لمساعدة المرضى المصابين بالأمراض المزمنة، والذين يحتاجون للعمليات وليس لديهم كلفة العلاج.

وأوضح أن الجمعية لم تقف مساعداتها العلاجية عند التكفل بنفقات العلاج فحسب بل أنشأت عيادة متخصصة للغسيل الكلوي تعد الأولى على مستوى المؤسسات الخيرية لعلاج حالات مرضى الفشل الكلوي مما يسهل عليهم الانتظام في الجلسات، بدلاً من التنقل بين العيادات، وتوفر الجمعية جلسات غسيل الكلى لمستحقيها على مدار الأسبوع بما يعكس اهتمام وحرص الجمعية على راحة المستفيدين، وهو ما ينعكس على استقرار الأسرة، وقدرتها على العيش الكريم، خصوصاً لو كان المريض هو عائل أسرته، فبتقديم مساعدة في علاجه يمكنه من استعادة عافيته ليعاود مزاولة عمله مجددا ومن ثم ينعم بالاستقرار المعيشي، لافتة أن خدمة خير الإنسانية وهي القناة المخصصة لتقديم مساعدات العلاج المختلفة وتحظى بدعم غير مسبوق من قبل المحسنين.

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