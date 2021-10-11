الامارات | «أمنية» تسعد الطفلة لولوة بمكتبة منزلية

شكرا لقرائتكم خبر عن «أمنية» تسعد الطفلة لولوة بمكتبة منزلية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكّنت مؤسسة «تحقيق أمنية» من تحقيق حلم الطفلة المواطنة لولوة (11 عاماً)، في مكتبة منزلية تضمّ الكثير من الكتب والقصص المُفضّلة لديها.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية» هاني الزبيدي: «كثيرة هي مفاجآت وأمنيات الأطفال، فمجرد رغبة طفلة مريضة بإشباع شغفها في القراءة ومواصلة التعلّم أمر يستحق الإعجاب، وهذا ما دفعنا للمُسارعة في تحقيق أمنيتها وإدخال الفرح والسعادة إلى قلبها مع عائلتها التي تتطلّع بشوق إلى رؤيتها ترتقي في المراتب التعليمية بنجاح وتميّز».

وتوجّه الزبيدي بالشكر والتقدير إلى الدكتورة فاطمة البريكي، المالكه لدار سما للنشر والإنتاج والتوزيع، وخبيرة اللغة العربية لبرامج الطفولة المُبكّرة على تبرعها الكريم بالكتب التي أنارت قلب الطفلة لولوة بالبهجة والسرور.

وأضاف: «شاركت لولوة في رحلة تحقيق أمنيتها حيث سارعت إلى تزويدنا بالرسوم والألوان المُفضّلة لديها، مع رغبة جامحة في رؤية الكتب تملأ الرفوف، وبفضل الأيادي الخيّرة استطعنا تحقيق هذه الأمنية الغالية على قلبها».

من جانبها قالت الطفلة لولوة: «أتوجّه بالشكر إلى سمو الشيخة شيخة بنت سيف، الرئيس الفخري لمؤسسة «تحقيق أمنية» وإلى العاملين في المؤسسة على تحقيق أمنيتي. وأقول لجميع الأطفال المرضى سواءً في المستشفيات أو المنازل بأنه لا يوجد مستحيل».

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