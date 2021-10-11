الامارات | «تنمية المجتمع» تدعو للتسجيل في منصة «متطوعين. الإمارات»

شكرا لقرائتكم خبر عن «تنمية المجتمع» تدعو للتسجيل في منصة «متطوعين. الإمارات» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي الأفراد الراغبين بالعمل التطوعي في الإمارة إلى المبادرة بالتسجيل في منصة «متطوعين. إمارات»، التي أطلقتها الدائرة بالتعاون مع مؤسسة الإمارات، وهيئة المساهمات المجتمعية – معاً، للحصول على الترخيص اللازم لممارسة العمل التطوعي تحت مظلة الأنظمة والتشريعات.

وأطلقت الدائرة خدمة ترخيص المتطوعين في خطوة تهدف إلى تنظيم العمل التطوعي وتعزيز المشاركة المجتمعية في الإمارة، بما يسهم بشكل فعّال في تمكين أفراد المجتمع والمؤسسات وتعزيز التماسك والتلاحم المجتمعي.

وقال المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع الترخيص والرقابة المجتمعية في الدائرة مبارك العامري: إن «منح خدمة التراخيص للمتطوعين يأتي استكمالاً للجهود الهادفة إلى توفير البيئة الممكّنة لدعم الأعمال التطوعية لجميع فئات المجتمع من المواطنين والمقيمين، ممن يساهموا في دفع مسيرة التنمية في إمارة أبوظبي، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تسهم في حفظ الحقوق وتحديد الواجبات لكافة المتطوعين من الأفراد والفرق التطوعية والجهات التي ترغب في استقطاب المتطوعين.

وأضاف أن خدمة ترخيص المتطوعين تأتي امتداداً للجهود التنظيمية التي تبذلها الدائرة لتحقيق الغايات المستهدفة من العمل التطوعي، داعياً الأفراد الراغبين بالعمل التطوعي بالتسجيل عبر المنصة المتاحة والحصول على الترخيص اللازم لممارسة العمل التطوعي وإقامة هذه الأنشطة، تحت مظلة الأنظمة والتشريعات التي تكفل إيجاد بيئة مثالية وفعاّلة للتطوع في أبوظبي، إضافة إلى أنها تسهم في تشجيع المتطوعين وحمايتهم في مختلف الأنشطة المجتمعية ذات الصلة.

ويعتبر الحصول على الترخيص شرطاً أساسياً لممارسة العمل التطوعي في إمارة أبوظبي، وذلك بهدف وضع إطار قانوني لهذا النشاط وتوضيح الحقوق والواجبات والمسؤوليات لمختلف الأطراف المعنية، إلى جانب ضمان رفع قيمة ونوعية الأعمال التطوعية التي تعود بالنفع على المجتمع ككل.

وتوفر إمارة أبوظبي تسع مجالات للتطوع وهي: التطوع التقليدي، التطوع للشؤون الاجتماعية، التطوع في حالات الطوارئ، والتطوع في الفعاليات، والتطوع الافتراضي، والتطوع للزائرين، والتطوع المؤسسي، والتطوع التخصصي، والتطوع في الخارج. وتتضمن سياسة العمل التطوعي ثلاثة أنواع من التراخيص وهي: ترخيص متطوع، والذي يتم إصداره للأفراد الراغبين بالتطوع، وترخيص الفريق التطوعي، الذي يعد ترخيصاً جديداً يتم إصداره لمجموعة تتألف من خمسة أفراد فأكثر من الراغبين في ممارسة العمل التطوعي بدون شرط التبعية لجهة أو مؤسسة، إلى جانب ترخيص الجهات التي تستعين بالمتطوعين، والذي يصدر للجهات الاعتبارية -سواء من القطاع العام أو القطاع الخاص أو القطاع الثالث- التي ترغب بإشراك المتطوعين في عملياتها أو برامجها.

وبإمكان الأفراد الراغبين في التطوع، الحصول على الترخيص عبر التقديم على منصة (متطوعين. إمارات) من خلال الرابط التالي: https://volunteers.ae/abudhabi وذلك بتعبئة الاستمارة وإرفاق المستندات المطلوبة، بعدها يتم العمل على مراجعة البيانات كافة، يليها اتخاذ القرار سواء بالموافقة أو الرفض في حال عدم استيفاء الشروط، وفي حال الموافقة يتم إصدار الرخصة، ثم إلى مقدم الطلب عبر البريد الالكتروني الخاص به.

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