الامارات | «طوارئ وأزمات الشارقة» يعتمد تحديث إجراءات تنظيم العزاء

شكرا لقرائتكم خبر عن «طوارئ وأزمات الشارقة» يعتمد تحديث إجراءات تنظيم العزاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد الفريق المحلي لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بإمارة الشارقة رفع الطاقة الاستيعابية لتقديم العزاء إلى 100 شخص في مجالس الضواحي التابعة لدائرة الضواحي والقرى وخيم العزاء، و20 شخصاً في المنازل مع التأكيد على ضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الصادرة من الجهات المختصة.

وشدد الفريق على أن تقديم العزاء يقتصر على حاصلي اللقاح مع تفعيل منظومة المرور الأخضر الخاصة بتطبيق الحصن، مع التأكيد على عدم حضور الفئات من ذوي الأمراض المزمنة، وكبار السن، وكل من لديه عارض صحي.

ويأتي تحديث إجراءات حضور المناسبات الاجتماعية وفق التقييم المتواصل للمعطيات والمؤشرات التي تضمن سلامة وصحة المجتمع بوصفها أولوية مجتمعية ووطنية، وتأكيداً على دور المجتمع وكافة مؤسساته في تعاونها وتكامل أدوارها ومسؤولياتها في التصدي للجائحة.

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