الامارات | رئيس الدولة يصدر مرسوما اتحاديا بتعيين سالم بطي القبيسي مديرا عاما لوكالة الإمارات للفضاء

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولة يصدر مرسوما اتحاديا بتعيين سالم بطي القبيسي مديرا عاما لوكالة الإمارات للفضاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، مرسوما اتحاديا بتعيين سالم بطي سالم القبيسي مديرا عاما لوكالة الإمارات للفضاء.

يأتي القرار في ضوء جهود حكومة الإمارات للارتقاء بأداء المؤسسات والهيئات الحكومية في الدولة وتحقيق إنجازات نوعية في مرونة هياكلها وسياساتها، وتحديث استراتيجياتها وتعزيز استعداداتها للخمسين عاما المقبلة.

وسيقود القبيسي بخبرته الممتدة لأكثر من 20 عاما في مجالات الطيران العسكري والدفاع في القطاعين الحكومي والخاص جهود وكالة الإمارات للفضاء لتشجيع وتطوير علوم الفضاء والتقنيات المتقدمة المرتبطة بها، ووضع الأنظمة والسياسات المرتبطة بها، وعقد الشراكات الدولية الثنائية والمتعددة، إلى جانب تعزيز القدرات الوطنية، وتطبيقات الأبحاث الفضائية المتعمقة.



شغل القبيسي خلال مسيرته العملية والمهنية عددا من المناصب، حيث كان عضوا في مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء منذ عام 2018، وعضوا في مجلس إدارة مركز المتابعة والتحكم في أبوظبي، وعضوا في اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، كما ترأس القبيسي دائرة الأمن النووي في الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، وضمن خبراته في القطاع الخاص، تولى سالم القبيسي منصب مدير البرنامج الفني لوزارة الدفاع بشركة الطيران الأمريكية (لوكهيد مارتن)، حيث أدار عمليات تطوير إلكترونيات الطيران والرادار والأسلحة وأنظمة الاستهداف المبنية على التكنولوجيا.

يحمل القبيسي شهادة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية والإلكترونية من جامعة كاليفورنيا - ساكرامنتو، ودرجة الماجستير في الهندسة الكهربائية من جامعة تكساس - أرلينغتون، وهو أيضا خريج بمرتبة الشرف من كلية الدفاع الوطني في أبوظبي، وحاصل على درجة الماجستير في الدراسات الاستراتيجية والأمنية.

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