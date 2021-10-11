الامارات | «دفاع مدني دبي» تسيطر على حريق دون إصابات

شكرا لقرائتكم خبر عن «دفاع مدني دبي» تسيطر على حريق دون إصابات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شبّ حريق في شقة سكنية بإحدى البنايات في منطقة السطوة، أمس، وتمكنت فرق «الدفاع المدني» في دبي من السيطرة على النيران وإخمادها من دون وقوع إصابات، وذلك بعد أن أخلت البناية من قاطنيها، حفاظاً على سلامتهم. وأفاد مصدر في «الدفاع المدني» بأن غرفة العمليات تلقت بلاغاً الساعة 11:41، يفيد بوقوع حادث حريق في بناية الفردان بمنطقة السطوة.

وأضاف أنه على الفور تحرك مركز إطفاء وإنقاذ الاتحاد، كمستجيب أول، إلى وجهة اختصاص ومركز الكرامة للدعم والإسناد، ووصل إلى الموقع في الساعة 11:45، محققاً زمن استجابة مقداره أربع دقائق، وتبين أن الحادث متوسط، وعبارة عن حريق في شقة بالطابق الثاني.

وأشار إلى أن فرق الإطفاء والإنقاذ باشرت عمليات إخلاء البناية من القاطنين فيها، ومكافحة الحريق لمنع تمدده إلى الشقق المجاورة. وأوضح أن في تمام الساعة 12:04 أعلن القائد الميداني أن الحادث تحت السيطرة، من دون وقوع أي إصابات أو وفيات، وباشرت فرق الإطفاء عمليات التبريد قبل تسليم الموقع إلى الجهات المختصة لإجراء التحقيقات ومعرفة ملابسات الحادث.

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