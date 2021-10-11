الامارات | محمد بن راشد يتسلّم أوراق اعتماد سفراء جُدد معـينين لدى الدولة

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يتسلّم أوراق اعتماد سفراء جُدد معـينين لدى الدولة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تسلّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، أوراق اعتماد سفراء عدد من الدول الشقيقة والصديقة المُعيّنين لدى الدولة، خلال استقبال سموه لهم في مقر «إكسبو 2020 دبي».

وأعرب سموه عن ترحيبه بالسفراء الجُدد، وأمنياته لهم جميعاً بكل التوفيق في القيام بمهامهم وأدوارهم التي تشكل محور التقارب بين دولهم ودولة الإمارات التي تحرص في جميع الأوقات على مد جسور التعاون، وتوثيق روابط الشراكة مع كل الدول الشقيقة والصديقة، وبما يعود بالنفع والمصلحة على طرفي هذه الشراكة، التي تسعى الدولة من خلالها إلى نشر رسالتها في إقرار أسباب الخير والنماء على أساس من الانفتاح الواعي والتعايش والتسامح.

ونوّه سموه بالدور المهم الذي تضطلع به الدبلوماسية الإماراتية النشطة في توطيد روابط التعاون مع مختلف دول العالم الشقيقة والصديقة، وكذلك أهمية دور السفراء في اكتشاف آفاق جديدة للتقارب على الصعيد الدولي، في مرحلة يستعد فيها العالم لطي صفحة ربما كانت الأصعب في تاريخه الحديث، بما حملته من تحديات جسام جلبتها جائحة «كوفيد-19»، مُلقيةً الضوء على ضرورة إيجاد أطر عمل ومساقات تعاون فعالة، تسهم في تحقيق مزيد من التكامل في مواجهة التحديات العابرة للحدود، التي يتشارك البشر في التصدي لها، بغض النظر عن تباين الأجناس والأعراق والثقافات، يجمعهم هدف واحد، وهو الوصول إلى المستقبل الذي يضمن مقومات الرخاء والاستقرار، ويدعم توجهات التنمية.

وقد تسلّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أوراق اعتماد كل من السفراء المقيمين: سفير المملكة الأردنية الهاشمية نصار إبراهيم محمد الحباشنة، وسفير مملكة إسبانيا اينيغو دي بالاسيو، وسفير جمهورية جيبوتي موسى محمد أحمد، وسفير جمهورية زيمبابوي لوفيمور مازيمو.

كما تسلّم سموه أوراق اعتماد ثلاثة من السفراء غير المقيمين، وهم: سفير مملكة كمبوديا هون هان، وسفير جمهورية هندوراس لويس ألونسو فيلاسكينز، وسفير مملكة بوتان شيتيم تنزن.

وقد نقل السفراء الجدد إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تحيات قادة ورؤساء دولهم، وخالص أمنياتهم لدولة الإمارات قيادةً وشعباً بكل التقدم والازدهار، وأملهم في أخذ العلاقات إلى مستوى أرفع من التعاون ضمن شتى المجالات.

حضر مراسم تسلّم أوراق اعتماد السفراء الجدد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لـ«إكسبو 2020 دبي»، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، ووزير شؤون مجلس الوزراء محمد بن عبدالله القرقاوي، ووزيرة الثقافة والشباب نورة بنت محمد الكعبي، ووزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لـ«إكسبو 2020 دبي»، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، ووزير دولة خليفة بن شاهين المرر.

نائب رئيس الدولة:

• «الدبلوماسية الإماراتية النشطة توطد روابط التعاون مع مختلف دول العالم الشقيقة والصديقة».

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