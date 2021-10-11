الامارات | 111 إصابة جديدة بـ «كورونا» و191 حالة شفاء

شكرا لقرائتكم خبر عن 111 إصابة جديدة بـ «كورونا» و191 حالة شفاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجرائها 300 ألف و887 فحصاً جديداً، خلال الساعات الماضية، على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، وذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر، وحصر الحالات المصابة بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد-19) والمخالطين لهم وعزلهم.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة في الكشف عن 111 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 737 ألفاً و766 حالة. وأعلنت الوزارة عن عدم تسجيل أية حالة وفاة، أمس، بفيروس «كورونا»، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2113 حالة. كما أعلنت الوزارة عن شفاء 191 حالة جديدة لمصابين بالفيروس وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 731 ألفاً و113 حالة.

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