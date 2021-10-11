الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - جسر

جدّد سكان بمنطقة العزرة في الشارقة مطالبتهم الجهات المعنية، بإنشاء جسر لعبور المشاة على طريق واسط، في الجهة المقابلة لمحطة بتروك «أدنوك»، وذلك لتسهيل حركة مرور المشاة في هذا الشارع الحيوي.

مصرف

تسبب تعطل جهازَي صراف آليين بفرع مصرف أبوظبي الإسلامي في عجمان، الواقع بالقرب من أبراج «اتصالات»، في تكدس متعاملين مع البنك، الأمر الذي دفعهم إلى المطالبة بزيادة عدد الأجهزة تفادياً للازدحام.

تأجير

اشتكى سكان في دبي، استأجروا وحداتهم السكنية من شركة «ديار»، أن الشركة تلزمهم بإعادة صبغ الوحدة السكنية قبل تركها أو دفع كلفة الصبغ، على الرغم من أن بلدية دبي أوضحت في تصريحات منشورة أن من الطبيعي استهلاك مكونات الشقة بما فيها الصبغ أثناء فترة التأجير، ومن ثم فإن المستأجر غير ملزم بإعادة صيانة الشقة مرة أخرى في حال تركها.

مواقف

طالب مستأجرون في دبي بإلزام مديري المكاتب العقارية السكنية بعدم إضافة مبالغ مالية على الإيجار مقابل استخدام المواقف، إذ إنها تعد من المرافق الأساسية لكل وحدة مستأجرة.

إعلان

تلقى قارئ رسالة نصية إعلانية عبر هاتفه، تدعوه إلى عمل «ابتسامة المشاهير»، واستخدمت الجهة المعلنة عبارة وصفها بغير المناسبة، تقول: «إلحق إلي ضاع منك وحلي دنيتك بابتسامة المشاهير»، معتبراً أن هذه الصيغة غير لائقة، وتغذي النزعة الاستهلاكية على حساب القيم الإنسانية الثابتة.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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