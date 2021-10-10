الامارات | "الأرصاد" يحذر من تدني الرؤية الأفقية بسبب الضباب

شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" يحذر من تدني الرؤية الأفقية بسبب الضباب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ناشد المركز الوطني للأرصاد مستخدمي الطرق وقائدي السيارات أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات المرور، بسبب وجود فرصة لتشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية، وانعدامها أحياناً على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة شمالاً وشرقاً وذلك من الساعة 23:00 من مساء اليوم الأحد وحتى الساعة 09:00 صباح غد الإثنين.

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