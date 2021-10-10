الامارات | رئيس الدولة يصدر مرسوما اتحاديا بتعيين علي محمد بن حماد الشامسي رئيسا للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» مرسوما اتحاديا بتعيين معالي علي محمد بن حماد الشامسي رئيسا للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، بدرجة وزير.

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