الامارات | رئيس الدولة يصدر مرسوما اتحاديا بتعيين علي محمد بن حماد الشامسي رئيسا للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ

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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولة يصدر مرسوما اتحاديا بتعيين علي محمد بن حماد الشامسي رئيسا للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» مرسوما اتحاديا بتعيين معالي علي محمد بن حماد الشامسي رئيسا للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، بدرجة وزير.
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