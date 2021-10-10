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الامارات | رئيس الدولة يصدر مرسوما اتحاديا بتعيين علي محمد بن حماد الشامسي رئيسا للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ

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أبوظبي - وام 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولة يصدر مرسوما اتحاديا بتعيين علي محمد بن حماد الشامسي رئيسا للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» مرسوما اتحاديا بتعيين معالي علي محمد بن حماد الشامسي رئيسا للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، بدرجة وزير.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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