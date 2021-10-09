الامارات | "الوطني للأرصاد" يحذر من تدني الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب

شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطني للأرصاد" يحذر من تدني الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ناشد المركز الوطني للأرصاد مستخدمي الطرق وقائدي السيارات أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات المرور بسبب وجود فرصة لتشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية وانعدامها أحياناً على بعض المناطق الساحلية والداخلية، من الساعة 01:00 وحتى الساعة 09:00 صباح يوم غد.

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