الامارات | محمد بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس أنجولا

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس أنجولا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم اتصالا هاتفيا من فخامة جواو مانويل لورينسو رئيس جمهورية أنجولا الصديقة بحثا خلاله، علاقات الصداقة و التعاون المشترك في مختلف المجالات و الآفاق المستقبلية لتعزيزه وتطويره بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وبحث الجانبان خلال الاتصال أيضا الفرص الواعدة لتعزيز قاعدة الشراكة التجارية و الاقتصادية و الاستثمارية بين دولة الإمارات و أنجولا بما يعود بالخير على البلدين وناقشا عددا من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

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