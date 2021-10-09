الامارات | حمدان بن محمد: إعطاء الأولوية في تخصيص الأراضي السكنية لأفراد العائلة الواحدة للسكن ضمن نفس المنطقة

شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد: إعطاء الأولوية في تخصيص الأراضي السكنية لأفراد العائلة الواحدة للسكن ضمن نفس المنطقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي،

إعطاء الأولوية في تخصيص الأراضي السكنية لأفراد العائلة الواحدة للسكن ضمن نفس المنطقة.

وقال سموه، في حسابه الرسمي على «تويتر»:«ضمن برامج إسكان المواطنين بدبي وبناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.. اعتمدنا اليوم إعطاء الأولوية في تخصيص الأراضي السكنية لأفراد العائلة الواحدة للسكن ضمن نفس المنطقة.»

وأضاف سموه في تغريدة ثانية «واعتمدنا اليوم أيضا البدء بإنشاء منصة موحدة يستطيع من خلالها المواطنون تبادل المنح والأراضي والوحدات السكنية فيما بينهم.. لتقريب العائلات.. وتسهيل الانتقالات المناطق للأسر المواطنة... ونبشر المواطنين بأن برامج الإسكان وسياساته هي محل متابعة مستمرة من محمد بن راشد آل مكتوم.»



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