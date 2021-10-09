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الامارات | النيابة العامة للدولة توضح عقوبة تعطيل أو نزع الإشارات اللازمة لمنع الحوادث أو كاميرات المراقبة

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أبوظبي - وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال تغريدة نشرتها اليوم على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة نزع الإشارات اللازمة لمنع الحوادث أو كاميرات المراقبة.

وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقا للمادة 294 من قانون العقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين الف درهم، كل من نزع عمداً إحدى الآلات أو الأدوات أو الإشارات اللازمة لمنع الحوادث أو كاميرات المراقبة، أو كسرها أو أتلفها أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو عطلها بأية كيفية كانت..وتكون العقوبة السجن المؤقت إذا نشأ عن الجريمة كارثة..وفي جميع الأحوال يحكم على الجاني بدفع قيمة ما تسبب به من أضرار.

ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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