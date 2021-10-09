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الامارات | محاكم.. أروقة المحاكم

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إعداد: محمد فودة 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عثرت جمارك دبي على تسعة أكياس تحوي نحو 9.4 كيلوغرامات من الكوكايين مخفية بحرفية في قاع حقائب زائر قادم من أميركا الجنوبية عبر مطار دبي، فتم القبض عليه وإحالته إلى النيابة العامة ومنها إلى محكمة الجنايات التي قضت بسجنه 10 سنوات وغرامة 50 ألف درهم والإبعاد.

وأفادت مفتشة في جمارك دبي في تحقيقات النيابة العامة، بأنه تم الاشتباه في حقائب المتهم عندما وصل إلى نقطة التفتيش الجمركي، فتم اصطحابه إلى غرفة التفتيش وفتح الحقائب، وعثر في قاع كل منها على أكياس مخفية بطريقة احترافية تحوي مادة الكوكايين، إلا أنه أنكر علمه بها.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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