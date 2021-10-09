الامارات | إغلاق 5 منشآت غذائية مخالفة في الفجيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 5 منشآت غذائية مخالفة في الفجيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت بلدية الفجيرة، بأنها أصدرت قرارات إدارية بإغلاق خمس منشآت غذائية، ومخالفة وإنذار 594 منشأة أخرى، خلال 569 حملة نفذتها وحدة التفتيش الغذائي خلال الثلاثة أشهر الماضية، من بداية يوليو حتى نهاية سبتمبر الماضيين.

وأوضحت أن قرارات الإغلاق تضمنت خمس منشآت غذائية، لعدم الالتزام بالاشتراطات والمعايير والضوابط الصحية المعمول بها في بلدية الفجيرة، مؤكدة أن أبرز المخالفات التي تم تسجيلها تمثل في عدم الالتزام بحفظ وعرض المواد الغذائية في درجات حرارة مناسبة، وعدم التزام مسؤول المنشأة تنفيذ الإجراءات اللازمة، وعدم الاهتمام بصيانة فتحات الصرف الصحي وتنظيفها، وعدم الالتزام بالمحافظة على نظافة المنشأة، وعدم الالتزام بتدريب العاملين، وعدم استيفاء التراخيص اللازمة، وتلف اللوحات الأمامية للمحال، وعدم تطبيق قانون التباعد الجسدي المفروض، وإهمال ارتداء الكمامة والقفازات.

وذكرت البلدية أن شعبة التفتيش نظمت حملات ميدانية بشكل متواصل ومستمر طوال الثلاثة أشهر الماضية، للحفاظ على المظهر الحضاري للإمارة، والتأكد من مدى الالتزام المنشآت الغذائية والصحية بالشروط المتبعة.

وأكدت تكثيف حملاتها على المنشآت الغذائية والصحية في الإمارة، للتأكد من التزامها تطبيق الاشتراطات الصحية، والتحقق من صلاحية المواد الغذائية المقدمة للمستهلكين، بالإضافة إلى ضبط الممارسات الصحية الخطأ التي يمارسها العاملون في تلك المنشآت، وتقديم النصائح والإرشادات، وتوجيه العاملين فيها لأفضل الممارسات.

وأكدت البلدية عدم التهاون في مخالفة أي منشأة غذائية وصحية لا تلتزم بالإجراءات والضوابط المفروض اتباعها، وفي حال رصد أي مخالفة داخل أي مركز تجميل أو صالون، فسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهه، بما فيها إغلاقه، وذلك من أجل تحقيق الأهداف المرجوة من التدابير التي وضعت لحماية المجتمع في الظروف الصحية الحالية.

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