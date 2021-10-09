الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوار

اشتكى مستخدمون لشارع الوفاء بالشارقة ما وصفوه بالوقوف الخاطئ لبعض السيارات عند أحد محال السوبر ماركت، عند الدوار الرابط بين شارعي النضال والوفاء، ما يتسبب في تعطيل حركة السير.

رسوم

أفاد مستأجرون بأن بعض المكاتب العقارية تطالبهم بدفع رسوم غير مبررة عند تجديد عقود الإيجار، منها عمولة المكتب التي يفترض أنها تدفع لمرة واحدة فقط عند توقيع العقد، مستغلة الجهل بالقانون لدى بعض المستأجرين، وصعوبات الانتقال عند البعض الآخر.

مركبات

اشتكى أصحاب منازل في منطقة اليرموك بمدينة خورفكان عدم احترام أولياء أمور لخصوصية المنازل المقابلة لإحدى رياض الأطفال في المنطقة، مشيرين إلى أن بعض أولياء الأمور يتعمدون صفّ مركباتهم أمام أبواب منازلهم فترات طويلة، ما يعرقل الخروج والدخول إلى منازلهم.

خدمات

طالب سائقون يستخدمون طرق مدينة خورفكان، بتوفير محطات وقود كافية على شارع الشارقة - خورفكان الجديد، مشيرين إلى عدم توافر الخدمات الكافية على الطريق، ما يضطرهم لاستخدام طرق أخرى، على الرغم من جاهزية الطريق المشار إليه، وميزة اختصاره المسافة بشكل كبير.

بنوك

يواجه متعاملون مع بنوك محلية مزيداً من الصعوبات في إنجاز معاملاتهم، أو التواصل مع مراكز خدمة العملاء فيها، بسبب الردود الآلية المبرمجة، والتي تخفق في تلبية طلبات المتعاملين في كثير من الأحيان، وطالبوا بالاستعانة بمندوبين للرد على استفساراتهم.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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