الامارات | «الوطني للأرصاد» يحذر من تشكل الضباب وتدني مدى الرؤية

شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطني للأرصاد» يحذر من تشكل الضباب وتدني مدى الرؤية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ناشد المركز الوطني للأرصاد مستخدمي الطرق وقائدي السيارات أخذ الحيطة والحذر وإتباع إرشادات المرور، بسبب وجود فرصة لتشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية، وانعدامها أحيانا على بعض المناطق الداخلية والساحلية وذلك من الساعة 01:00 إلى الساعة 08:30 من صباح السبت.

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