الامارات | حساب بنكي بـ 4000 دولار شرط التأشيرة السياحية 5 سنوات

شكرا لقرائتكم خبر عن حساب بنكي بـ 4000 دولار شرط التأشيرة السياحية 5 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أتاحت «الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية»، للأجانب التقدم بطلب الحصول على تأشيرة سياحية لمدة خمس سنوات، محددة أربعة متطلبات لها هي كشف حساب بنكي لآخر ستة أشهر برصيد (4000) دولار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية في الأشهر الستة الماضية، والتأمين الصحي، وصورة من جواز السفر وصورة شخصية ملونة.

وذكرت الهيئة أن هذه التأشيرة السياحية متاحة للأفراد من جميع الجنسيات بحيث يحصل الفرد بموجبها على إذن دخول لسفرات عدة لمدة خمس سنوات، شريطة البقاء في الدولة لمدة لا تزيد على 90 يوماً في السنة الواحدة - يبدأ حساب السنة (الأولى، الثانية حتى الخامسة) من تاريخ أول دخول إلى الدولة باستخدام هذه التأشيرة، وفي حال رغب الشخص في تمديد فترة البقاء السنوية في الدولة لأكثر من 90 يوماً ولفترة لا تتجاوز 180 يوماً بإمكانه تقديم طلب تمديد فترة الإقامة داخل الدولة.

ودعت المتقدمين لهذه التأشيرة على موقعها الإلكتروني إلى التأكد من صحة البيانات أثناء تعبئة جميع الخانات خصوصاً المهنة، اسم الأم، الهواتف المستخدمة، البريد الإلكتروني إن وجد، والعنوان، مع العلم بأنه سيتم رفض المعاملة في حالة اكتشاف وجود خطأ في تلك الخانات.

من جانبها، ذكرت حكومة الإمارات الذكية عبر بوابتها الإلكترونية، أن حكومة دولة الإمارات استحدثت نظام تأشيرات سياحة متعددة الدخول لكل الجنسيات، وتوفير التسهيلات اللازمة كافة للزوار والسياح ودعم قطاع السياحة في الدولة بما يعزز من مكانتها واحدة من أفضل الوجهات السياحية في العالم، حيث ستكون التأشيرات من دون ضامن ومتعددة السفرات وبمدة صلاحية تمتد لخمس سنوات تسمح لحاملها بالبقاء في الدولة في كل مرة 90 يوماً قابلة للتمديد لمدة مماثلة.

وأشارت الهيئة إلى أن دولة الإمارات تصدر تأشيرات سياحة مفردة أو متعددة الدخول، حيث تتيح التأشيرة السياحية قصيرة الأمد البقاء في الدولة 30 يوماً، بينما تتيح التأشيرة السياحية طويلة الأمد البقاء 90 يوماً، ويمكن تمديد تأشيرة السياحة المفردة مرتين دون الحاجة لمغادرة الدولة.

ونبهت عند التقدم بطلب تأشيرة سياحة إلى دولة الإمارات، أن هناك بعض الأفراد لا يحتاجون إليها إن كانوا من الجنسيات المؤهلة للحصول على تأشيرة دخول عند الوصول إلى دولة الإمارات، أو دخول بدون تأشيرة مطلقاً.

وأشارت إلى أنه وفقاً لقرار مجلس الوزراء في يوليو 2018، يُسمح للسائح باستخراج تأشيرة دخول معفاة من الرسوم لأبنائه ممن هم دون الـ18 عاماً، وتسري فترة الإعفاء من الرسوم فقط خلال فترة الإجازة الصيفية من 15 يوليو حتى 15 من سبتمبر من كل عام.

ولفتت الهيئة إلى أنه ووفقاً لآخر تحديث يمكن استصدار تأشيرة سياحة بدون ضامن ومتعددة السفرات وبمدة صلاحية تمتد لخمس سنوات، تسمح لحاملها بالبقاء في الدولة في كل مرة 90 يوماً قابلة للتمديد لمدة مماثلة.

وذكرت أنه يمكن التقدم بطلب تأشيرة السياحة، من خلال شركات الطيران في دولة الإمارات، منبهة إلى أن شركات الطيران تفرض بعض الشروط العامة أو الخاصة قبل قيامها بإجراءات إصدار تأشيرة سياحة نيابة عن الشخص، ومن أهمها السفر مع شركة الطيران المعنية، ويمكن الرجوع إلى شركات الطيران المحلية للتحقق من الشروط والأحكام، كما يمكن طلب تأشيرة سياحة عن طريق وكلاء السفر المرخصين، والفنادق في دولة الإمارات بشرط شراء التذاكر من خلال مكاتبهم، والالتزام بالحجز الفندقي، ويمكن الاتصال بوكالات السفر في بلد الراغب في التأشيرة للاستفادة من العروض السياحية لدولة الإمارات بالتعاون مع المرشدين السياحيين المحليين.

ونبهت الهيئة المسافرين إلى أهمية التأكد من موثوقية وكلاء السفر الذين يرغبون في التعامل معهم، وعدم دفع أي مبالغ، أو إرسال نسخ من الوثائق الرسمية الخاصة لحين التأكد بشكل كامل من أن الوكيل السياحي مرخص ومعتمد، ويمكن طلب مساعدة سفارة دولة الإمارات في بلد طالب التأشيرة للتحقق.

وشددت على أن سفارات دولة الإمارات أو قنصلياتها في الخارج لا تُصدر تأشيرات سياحة أو زيارة، وعلى السائح الراغب في زيارة دولة الإمارات الرجوع إلى شركات الطيران الإماراتية، أو وكلاء السفر المرخصين، والفنادق في دولة الإمارات والتقدم بطلب إليهم لاستخراج تأشيرة سياحة نيابة عنه من خلال الجهات الرسمية المسؤولة عن إصدار التأشيرات في دولة الإمارات.

وأكدت ضرورة الانتباه إلى أن تكون مدة صلاحية جواز سفر المسافر سارية لمدة ستة أشهر، كشرط للتقدم بطلب الحصول على تأشيرة سياحة إلى دولة الإمارات.

وبشأن تجديد وتمديد تأشيرات السياحة والزيارة وأذونات الدخول، أشارت إلى أنه اعتباراً من 21 من أكتوبر 2018 الماضي، يمكن للزوار والسياح طلب تمديد تأشيرات الزيارة والسياحة وأذونات الدخول بكل أنواعها (طويلة أو قصيرة) لمدة 30 يوماً، ولمرتين فقط، بصرف النظر عن المدة الأساسية للتأشيرة الأصلية، ودون الحاجة إلى مغادرة دولة الإمارات، وتبلغ الرسوم المقررة لتمديد أذونات الدخول وتأشيرات السياحة 600 درهم لكل تمديد، ويجب أن يتم تقديم طلب التجديد قبل انتهاء فترة سريان التأشيرة السابقة.

وأفادت الهيئة بأنه يترتب على المخالفين الذين يتجاوزون مدد التأشيرة من دون تجديدها حسب الأصول والمواقيت المحددة، غرامة بواقع 100 درهم عن كل يوم تأخير، تفرض بعد مرور 10 أيام على انتهاء صلاحية إذن الدخول أو التأشيرة، ويتم احتساب تاريخ التمديد من تاريخ انتهاء إذن الدخول السابق.

أنواع التأشيرات السياحية

تتنوع تأشيرات السياحة في الدولة من حيث مدد الإقامة وعدد مرات الدخول، ومنها تأشيرة سياحة لمدة قصيرة الأمد تتيح البقاء في دولة الإمارات مدة 30 يوماً والدخول لمرة واحدة، أو لمرات متعددة حسب طلبها بداية.

ومنها تأشيرات سياحة طويلة الأمد تتيح البقاء في دولة الإمارات لمدة 90 يوماً والدخول لمرة واحدة، أو لمرات متعددة حسب طلبها بداية، لذا قبل التقدم بطلب التأشيرة يجب تحديد مدة الزيارة، والهدف منها، وعدد مرات الدخول التي يرغب فيها.

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