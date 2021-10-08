الامارات | ميكروسكوب.. تسجيل الطلبة الراغبين في الابتعاث إلى الخارج 7 نوفمبر

شكرا لقرائتكم خبر عن ميكروسكوب.. تسجيل الطلبة الراغبين في الابتعاث إلى الخارج 7 نوفمبر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت وزارة التربية والتعليم فتح باب تسجيل الطلبة الراغبين في الابتعاث للدراسة في الخارج، يوم السابع من نوفمبر المقبل.

وحددت الوزارة خمس فئات من الطلبة مؤهلة للتقديم في برنامج البعثات للدراسة خارج الدولة، وهي: خريجو الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري لدراسة البكالوريوس، وخريجو الثانوية العامة من الأعوام السابقة لدراسة البكالوريوس، وحملة البكالوريوس لدراسة الماجستير، وحملة الماجستير لدراسة الدكتوراه، والطلبة الملتحقون بالدراسة حالياً (بكالوريوس وماجستير ودكتوراه) الذين يرغبون في التحويل على بعثة الوزارة.

ويشترط في الطالب المتقدم لطلب الحصول على بعثة خارجية أن يكون من مواطني دولة الإمارات، وألا يكون حاصلاً على بعثة أو منحة دراسية كاملة من إحدى المؤسسات أو جهات الابتعاث داخل أو خارج الدولة، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، بموجب شهادة من الجهات المعنية المعتمدة في الدولة.

كما يشترط في المتقدم لطلب الحصول على بعثة خارجية، أن يكون حاصلاً على قبول أكاديمي مباشر وغير مشروط بمتطلبات أخرى في تخصص ومؤسسة ودولة محددة للابتعاث من قبل الوزارة، موضحاً فيه تواريخ بداية ونهاية الدراسة والكلفة الإجمالية للدراسة.

وذكرت الوزارة شروطاً عدة لاختيار مؤسسة التعليم العالي التي يستحق بها الطالب البعثة، ومنها أن تكون ضمن أفضل 200 جامعة في التخصص المراد دراسته، وأن تكون ضمن أفضل 200 جامعة في التصنيف العام بحسب القوائم المعتمدة من الوزارة، أو أن تكون ضمن أفضل 50 جامعة في التخصص المراد دراسته بحسب القوائم المعتمدة من الوزارة، وأن تكون في إحدى الدول المحددة للابتعاث.

ويشترط التصديق على المؤهل السابق من قبل الوزارة، وأن يلتزم الطالب بالمدة المطلوبة للانتظام بما لا يتعارض مع نظام معادلة الشهادات، وأن يكون لائقاً صحياً بموجب شهادة من الجهات المعنية المعتمدة في الدولة، وأن يوفر شهادة إعفاء (تأجيل) أو إنهاء من الخدمة الوطنية للطلبة الذكور.

ويوقع الطالب إقراراً بالالتزام بقانون البعثات والمساعدات الدراسية ولوائحه التنفيذية، وأي إقرارات أخرى ذات صلة تحددها الوزارة من ضمن متطلبات الابتعاث، ويجب أن يوفر الطالب إجازة دراسية من جهة العمل بحسب المدة الدراسية وأسلوب الدراسة (انتظام كلي أو جزئي) للبرنامج المطلوب، موضحاً فيها نوع الإجازة (راتب أو بدون راتب).

ويجب ألا يتم ابتعاث الطالب للدرجة العلمية نفسها التي سبق وأن أتمها أو درجة علمية أقل من التي أتمها، سواء كان على نفقة الوزارة أو جهة أخرى أو على نفقة الطالب، كذلك لا يتم ابتعاث الطالب الذي سبق ابتعاثه على نفقة الوزارة أو جهة أخرى، وتم إلغاء بعثته لأي سبب من الأسباب.

وتستثني الوزارة الطلبة الذين اجتازوا اختبار الإمارات القياسي – إمسات إنجاز (EmSAT Achieve) في مادتي (الرياضيات والفيزياء) بدرجة 1500 فما فوق من متطلبات نسبة الثانوية العامة (نسبة الدرجات)، لافتة إلى أن الدراسة بالانتظام الكلي في بلد الدراسة، ويجب ألا يقل عمر الطالب عن 17 سنة، وألا يزيد على 20 سنة، مع موافقة ولي الأمر، وألا يكون مضى على تخرج الطالب من الثانوية العامة أو ما يعادلها مدة تزيد على سنتين.

خطوات التقديم في برنامج البعثات

نشرت وزارة التربية والتعليم، على موقعها الإلكتروني، خطوات التقديم في برنامج البعثات، لمئات من الطلبة ممن تنطبق عليهم شروط ومعايير الابتعاث إلى خارج الدولة سنوياً، للدراسة في أرقى مؤسسات التعليم العالي، وتشمل هذه الخطوات أن يقوم الطالب بإنشاء حساب وتسجيل الدخول من خلال النظام الإلكتروني، ثم تعبئة جميع البيانات والوثائق المطلوبة، وتقديم الطلب.

ويستلم الموظف الطلب، والتأكد من المعلومات والوثائق، والتحقق من الشروط والمعايير، ثم يعد قائمة بجميع الطلبات المرشحة للبعثات، ويتولى مدير إدارة البعثات عرض الطلبات على لجنة البعثات للبت فيها، ومن ثم التواصل مع الطلبة المرشحين لتحديد موعد لإجراء المقابلات الشخصية، ثم ترفع قرارات منح الطلبة للاعتماد.

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