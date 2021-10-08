الامارات | «الهوية والجنسية» حساب بنكي بـ 4000 دولار شرط التأشيرة السياحية 5 سنوات

شكرا لقرائتكم خبر عن «الهوية والجنسية» حساب بنكي بـ 4000 دولار شرط التأشيرة السياحية 5 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أتاحت «الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية»، للأجانب التقدم بطلب الحصول على تأشيرة سياحية لمدة خمس سنوات، محددة أربعة متطلبات لها هي كشف حساب بنكي لآخر ستة أشهر برصيد (4000) دولار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية في الأشهر الستة الماضية، والتأمين الصحي، وصورة من جواز السفر وصورة شخصية ملونة.

وذكرت الهيئة أن هذه التأشيرة السياحية متاحة للأفراد من جميع الجنسيات بحيث يحصل الفرد بموجبها على إذن دخول لسفرات عدة لمدة خمس سنوات، شريطة البقاء في الدولة لمدة لا تزيد على 90 يوماً في السنة الواحدة - يبدأ حساب السنة (الأولى، الثانية حتى الخامسة) من تاريخ أول دخول إلى الدولة باستخدام هذه التأشيرة، وفي حال رغب الشخص في تمديد فترة البقاء السنوية في الدولة لأكثر من 90 يوماً ولفترة لا تتجاوز 180 يوماً بإمكانه تقديم طلب تمديد فترة الإقامة داخل الدولة.

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