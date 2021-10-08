الامارات | إقبال جماهيري كبير على معرض "الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات"

شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال جماهيري كبير على معرض "الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يواصل معرض "الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات" المقام حاليا في مركز أكسبو الشارقة تحقيق نجاحات لافتة في ظل الإقبال الكبير الذي شهده الحدث في يومه الرابع حيث توافد الزوار للاستفادة من العروض المتميزة والاطّلاع على أحدث خطوط الموضة من المجوهرات والساعات والألماس والمشغولات الذهبية التي تعرضها أهم الأسماء والعلامات التجارية العالمية مرسخاً مكانته كواحد من أكبر المعارض التجارية المتخصصة في صناعة المجوهرات والساعات في المنطقة.

ونجح المعرض الذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة في تحفيز تجارة وصناعة الذهب والمجوهرات على المستوى الإقليمي وتعزيز نسبة مبيعات العارضين وهذا ما أكدته معظم الجهات المشاركة في ظل تمكن المعرض من تحقيق عوائد مجزية ومبيعات كبيرة فاقت توقعاتهم مشيرين إلى أهمية هذا الحدث كمنصة متميزة لتسويق أحدث ابتكارات مؤسساتهم ومشغولاتها من الذهب والمجوهرات.

وأشار الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة سيف المدفع، إلى أهمية معرض "الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات" ودوره الرائد في تعزيز انتعاش قطاع تجارة وصناعة الذهب والمجوهرات على المستوى المحلي والإقليمي ودعم أصحاب الشركات والعاملين في هذا القطاع إلى جانب إتاحة الفرصة أمام المصممين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لعرض منتجاتهم وأعمالهم وتشجيعهم للدخول إلى سوق العمل واكتساب خبرات عملية جديدة.

وأضاف المدفع: "حقق المعرض خلال الأيام الأولى إقبالاً جماهيرياً كبيرا وهو ما كان متوقعا حيث يشكل هذا الحدث منصة استثنائية تحظى بمتابعة ومشاركة كبار مصنعي ومنتجي الذهب والمجوهرات من مختلف دول العالم ووجهة مميزة لدى الزوار وعشاق اقتناء المجوهرات الثمينة والحصرية فارضا نفسه كواحد من أهم الفعاليات الاقتصادية التي تدعم سياحة الأعمال في الإمارة وتروج لها كمركز اقتصادي بارز على الصعيدين الإقليمي والدولي".

وقال مدير عام شركة "فيردي للمجوهرات" لوكا بوسيتي، من الجناح الإيطالي الذي يعد أكبر الأجنحة المشاركة في المعرض: "هذه المشاركة الأولى لنا في المعرض وما دفعنا للمشاركة هو السمعة العالمية المرموقة التي يحظى بها الحدث الأضخم على مستوى الشرق الأوسط والإقبال الكبير الذي لمسناه على الذهب الإيطالي".

وأكد صاحب مجوهرات جولد من الهند سلمان دلمون، أن المعرض يمثل له منصة سنوية رائدة ومتميزة للاطلاع والتعرف على كل ماهو جديد من تقنيات وأفكار إبداعية متخصصة في صناعة الذهب والمجوهرات إلى جانب تقديم معروضاته لفئة مميزة من عشاق ومحبي اقتناء المجوهرات.

من جهته، أكد صاحب "مجوهرات الشعيبي" الإماراتية سالم الشعيبي، والذي حقق إنجازاً عالمياً خلال المعرض بدخوله موسوعة غينس للأرقام القياسية كأكبر عرض مجوهرات في العالم يضم 50 ألف قطعة ذهب وألماس، حرصه المستمر للمشاركة في معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات نظراً لسمعته المميزة وما يشكله من فرصة أمام شركته لعرض أحدث منتجاتها وتصاميمها الحصرية لزوار المعرض إلى جانب عقد شراكات مع تجار وعاملين في صناعة الذهب والمجوهرات من مختلف دول العالم.

وقال مصمم ومالك مجوهرات ذهب محمد الخوري: هذه المشاركة الثانية على التوالي في المعرض وأحرص جداً على المشاركة بهذا الحدث لما يتمتع به من مكانة محلية وعالمية مرموقة وما يجمعه تحت سقفه من مصممين محترفين.

وأكد محمد الشامسي من مجوهرات رحمة الشامسي حرصهم الدائم على التواجد المستمر في معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات الذي يزيد لديهم من روح المنافسة ويشجعهم على الاستمرار في تقديم كل ما هو جديد ومميز من تصاميم وقطع تلبي احتياجات جميع زوار وعشاق الذهب والمجوهرات في ظل وجود نخبة من أشهر وأهم العاملين والمصممين في قطاع المجوهرات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news