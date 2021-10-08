الامارات | نبضات.. اسأل طبيبك.. ما هي أهم أعراض سرطان الثدي لدى النساء؟

شكرا لقرائتكم خبر عن نبضات.. اسأل طبيبك.. ما هي أهم أعراض سرطان الثدي لدى النساء؟ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تجيب أخصائية الأمراض النسائية في مركز هيلث هب دبي، الدكتورة إيمان الطوخي، بأنه في بداية انتشار المرض، يمكن للمرأة أن تلاحظ بعض التغييرات في مستويات نشاطها، مثل التعب بسهولة، والضعف، والتنميل في أي مكان في الجسم، وآلام في الظهر، أو العظام أو المفاصل، مشيرة إلى أن بعض النساء قد يشكو صداعاً شديداً ومشكلات في الرؤية، بما في ذلك عدم وضوح الرؤية أو ازدواجها، وفقدان التوازن، أو الارتباك وفقدان الشهية والغثيان والقيء، وفقدان الوزن غير المقصود، وفي المراحل المتقدمة من المرض يعاني البعض أيضاً صعوبة في التنفس، وألماً في الصدر وسعال.

وذكرت أن المرأة المصابة بسرطان الثدي قد لا تشعر بالراحة تجاه جسدها، ما يؤثر في صورتها الذاتية، وستنعكس نتيجة بعض الخيارات العلاجية على صورتها الذاتية، ما يؤدي إلى الشعور بانخفاض التقدير.

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