الامارات | نبضات.. نصيحة طبية.. الصحة النفسية لمريض السرطان

شكرا لقرائتكم خبر عن نبضات.. نصيحة طبية.. الصحة النفسية لمريض السرطان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال استشاري طب الأمراض النفسية في مستشفى ريم بأبوظبي، الدكتور سامر مخول، إن الحالة النفسية لمريض السرطان تتأثر بشكل كبير بسبب الخوف من مصطلح السرطان بشكل عام، حيث تتدرج هذه الحالة بمرحلة الرفض، إلى عدم الشعور بالأمان، إلى أن يصل إلى مرحلة التأقلم، ليبدأ رحلة التغلب على المرض.

وأضاف أن دماغ مريض السرطان يتأثر بسبب تغيرات كيميائية، تنتج عنها أعراض اكتئابيه للمريض.

وتؤثر أعراض مرض الاكتئاب في الوضع الصحي لمريض السرطان بشكل عام، حيث تعوق عملية التعافي والشفاء، وقد تؤدي بالمريض إلى القيام بسلوكيات انتحارية، وكذلك ارتفاع نسبة الوفيات.

ولفت الدكتور سامر مخول، إلى أن بعض الناجين من السرطان يعيشون حالة قلق، بسبب الخوف من عودة المرض مرة أخرى إليهم، وعليهم أيضاً أن يعالجوا هذه الأعراض، ليتمكنوا من عيش حياتهم بشكل طبيعي.

وأوضح أنه في ما يتعلق بالعلاج، يحتاج مريض السرطان إلى علاجات مختلفة، منها البيولوجي من خلال الأدوية المختلفة، والسلوكي الذي يمكّن من التخلص من الاكتئاب وتسريع التعافي، إضافة إلى الدعم النفسي، وتخفيف الضغوط، وممارسة الرياضة، وتوفير بيئة ونمط حياة صحيين، يعززان عملية التعافي.

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