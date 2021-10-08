الامارات | نبضات.. «كوفيد-19».. 144 إصابة جديدة بـ «كورونا» و221 حالة شفاء

شكرا لقرائتكم خبر عن نبضات.. «كوفيد-19».. 144 إصابة جديدة بـ «كورونا» و221 حالة شفاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجرائها 264 ألفاً و452 فحصاً جديداً خلال الساعات الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، وذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر، وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، والمخالطين لهم وعزلهم.

‌‎وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص بالدولة في الكشف عن 144 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 737 ألفاً و373 حالة.

وأعلنت الوزارة عن وفاة حالتين مصابتين، نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2109 حالات، معربة عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية، والتقيد بالتعليمات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

وأفادت الوزارة بشفاء 221 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 730 ألفاً و530 حالة.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 44 ألفاً و318 جرعة من لقاح «كوفيد-19» خلال الساعات الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها 20 مليوناً و364 ألفاً و737 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 205.90 جرعات لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير اللقاح، وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.

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