الامارات | أبوظبي تعلن عن تحديث في «القائمة الخضراء» للقادمين إليها

شكرا لقرائتكم خبر عن أبوظبي تعلن عن تحديث في «القائمة الخضراء» للقادمين إليها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي عن «القائمة الخضراء» المحدثة للمسافرين القادمين إلى أبوظبي، حيث سيعفى المسافرون القادمون من هذه الدول من فترة العزل الإجبارية عند زيارتهم إلى أبوظبي وسيطلب منهم فقط إجراء اختبار بي سي آر عند الوصول إلى مطار أبوظبي الدولي. على أن يبدأ العمل بها اعتباراً من 8 أكتوبر 2021.

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