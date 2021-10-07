الامارات | محمد بن راشد: منظومة القيم التي أرساها الشيخ راشد أحد أهم أسرار تفوق دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: منظومة القيم التي أرساها الشيخ راشد أحد أهم أسرار تفوق دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إن منظومة القيم التي أرساها الشيخ راشد أحد أهم أسرار تفوق دبي اليوم.

وكتب سموه في الحساب الرسمي على موقع "تويتر": "أحد أهم أسرار تفوق دبي اليوم .. هي منظومة القيم التي أرساها الشيخ راشد في منظومة الحكم في دبي .. ما زال يعيش بيننا بهذه القيم وبهذه الإنجازات".

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