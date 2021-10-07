الامارات | "الهوية والجنسية" تطلق الإصدار الجديد لقارئ بطاقة الهوية

شكرا لقرائتكم خبر عن "الهوية والجنسية" تطلق الإصدار الجديد لقارئ بطاقة الهوية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية الإصدار الجديد من برنامج قارئ بطاقة الهوية (SDK)، وذلك في إطار مشروع النسخة الجديدة والمطورة من بطاقة الهوية الإماراتية.

وأكد مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بالإنابة اللواء سهيل سعيد الخييلي، حرص الهيئة على دعم مجتمع الأعمال بالتقنيات والأدوات الحديثة للتحقق من الهوية الشخصية للأفراد، مشيراً إلى أن برنامج قارئ النسخة المطورة من بطاقة الهوية (SDK) والذي تم مواءمته مع البطاقة الجديدة يتيح لمؤسسات القطاعين العام والخاص في الدولة قراءة بطاقة الهوية المطورة بكل سهولة ويسر من خلال الشريحة الإلكترونية وبثوانٍ معدودة.

وقال الخييلي إن برنامج القارئ الجديد لبطاقة الهوية الإماراتية يمكن الحصول عليه بزيارة الموقع الإلكتروني wwsw.ica.gov.ae، وتعبئة النموذج المرفق وارساله إلى البريد الإلكتروني ([email protected]) لمعالجة الطلب وتقديم رمز الدخول للمستخدم.

يذكر أن اعتماد مشروع الجيل الجديد من جوازات السفر وبطاقة الهوية الإماراتية يتمتع بمميزات أمان عالية وأنظمة تشغيل وتقنيات متطورة تقلل من المخاطر الأمنية كما ترفع من مستويات الأمن الإلكتروني.

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