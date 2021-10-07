الامارات | "تنفيذي الشارقة" يمنح موظفي حكومة الإمارة 6 أيام إجازة لزيارة " إكسبو 2020 دبي"

شكرا لقرائتكم خبر عن "تنفيذي الشارقة" يمنح موظفي حكومة الإمارة 6 أيام إجازة لزيارة " إكسبو 2020 دبي" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة عن منح موظفي حكومة الشارقة إجازة مدفوعة الأجر لمدة 6 أيام، وذلك لزيارة " إكسبو 2020 دبي " مع عائلاتهم.

وتأتي هذه الإجازة لاستفادة الموظفين وعائلاتهم من التجارب الثقافية والعلمية التي يطرحها الحدث العالمي الذي تستضيفه الدولة

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