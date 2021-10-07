الامارات | سعود المعلا يوجه بمنح موظفي حكومة ام القيوين إجازة 6 أيام لزيارة " إكسبو 2020 دبي"

شكرا لقرائتكم خبر عن سعود المعلا يوجه بمنح موظفي حكومة ام القيوين إجازة 6 أيام لزيارة " إكسبو 2020 دبي" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه صاحب السمو الشيخ سعود المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين بمنح موظفي حكومة أم القيوين، إجازة مدفوعة الأجر مدتها 6 أيام ، لزيارة "إكسبو 2020 دبي" مع عائلاتهم والمشاركة في إثراء تجاربهم وخبراتهم في هذا الحدث العالمي .

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