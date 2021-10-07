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الامارات | حمد الشرقي يوجه بمنح موظفي حكومة الفجيرة إجازة 6 أيام لزيارة " إكسبو 2020 دبي"

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الفجيرة ـ وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -  وجه صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة ، بمنح موظفي حكومة الفجيرة ، إجازة مدفوعة الأجر مدتها 6 أيام ، لزيارة "إكسبو 2020 دبي" مع عائلاتهم والمشاركة في إثراء تجاربهم وخبراتهم في هذا الحدث العالمي .

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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