الامارات | رجل ينازع امرأة على سيارة.. و«اليمين» يحسم القضية

شكرا لقرائتكم خبر عن رجل ينازع امرأة على سيارة.. و«اليمين» يحسم القضية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رفضت محكمة العين الابتدائية دعوى رجل طالب بإلزام امرأة بردّ مبلغ 50 ألف درهم ثمن سيارة اشتراها منها، وقبضت الثمن ورفضت تسليمه السيارة، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 3500 درهم أقرت في اليمين الحاسمة بأنها استلمته منه.

وفي التفاصيل أقام رجل دعوى ضد امرأة، طالب بإلزامها بأن تؤدي له 50 ألف درهم أو تسليمه سيارة، مع إلزامها الرسوم والمصروفات، تأسيساً على أن المدعى عليها باعت سيارة «مرسيدس» موديل 2017 وقبضت الثمن ولم تسلمه السيارة.

وقدمت المدعى عليها مذكرة جوابية دفعت فيها بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى، وتمسكت بعدم تقديم المدعي ما يفيد سداد المبلغ، موضحة أن الاتفاق لم يكتمل، فيما قدم المدعي مذكرة تعقيبية تمسّك فيها بأن المدعى عليها أقرت أمام مركز التوفيق والمصالحة بأنها قبضت 50 ألف درهم ثمن السيارة، عند تحرير ورقة المبايعة، مطالباً بمخاطبة مركز التوفيق والمصالحة، كما تمسك بالاطلاع على كاميرات مستشفى في مدينة أبوظبي لإثبات واقعة قبض المدعى عليها المبلغ نقداً داخل المستشفى.

واستمعت المحكمة للشاهد التابع للمدعي، الذي شهد بعد أدائه اليمين القانونية بأن المدعى عليها حضرت وطلبت منه إصلاح المركبة، وخلال توقف المركبة في الورشة تواصلت معه عن طريق «واتس أب»، وطلبت منه في رسالة صوتية تسليم السيارة للمدعي، وعند مطالبتها بتكاليف إصلاح المركبة قررت أن المدعي سيسدد قيمة إصلاحها، وظلت السيارة متوقفة في الورشة ستة أشهر، مشيراً إلى أنه لم يكن حاضراً واقعة بيع السيارة أو شرائها.

وطلب المدعي توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليها، وأقسمت المدعى عليها اليمين الحاسمة ونفت جميع ما جاء بها، مع إقرارها باستلامها مبلغ 3500 درهم من قيمة المركبة.

وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن الثابت أن المدعي ارتكن إلى ضمير المدعى عليها ووجّه لها اليمين الحاسمة، وكان الثابت أن المدعى عليها حلفت اليمين الحاسمة بعدم انشغال ذمتها للمدعي بثمن المركبة المطالب به، ومن ثم فإن اليمين الحاسمة تكون قد حسمت النزاع في المسائل التي انصبّت عليها اليمين.

وأشارت إلى أن المدعى عليها أقرت للمدعي بمبلغ 3500 درهم من قيمة المطالبة، وأنكرت انشغال ذمتها ببقية المبلغ، ويكون النزاع قد أنحسم بثبوت عدم انشغال ذمة المدعى عليها بهذا المبلغ للمدعي، وتكون الدعوى في حدود مبلغ 3500 درهم فقط صحيحة وثابتة بإقرار المدعى عليها، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 3500 درهم، وألزمت المدعى عليها المناسب من المصروفات، ورفضت ما زاد على ذلك من طلبات.

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