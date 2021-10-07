الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مشاة

اشتكى متسوقون عدم وجود أماكن لعبور المشاة في مركز «سنشري مول»، ما يجعل تجربة المتسوقين لدخول المول صعبة، خصوصاً مع السائقين الذين لا يراعون حقوق المشاة.

احترافية

يتصرف حراس الأمن الموجودون في المواقف الخارجية لإكسبو 2020 بقدر كبير من الاحترافية والتعامل اللائق مع روّاد المعرض، فيرشدونهم بابتسامة لطيفة إلى أفضل أماكن الانتظار وكيفية الوصول إلى بوابات المعرض.

محتال

أظهر محتال إلكتروني وجهه الحقيقي لشخص اتصل به محاولاً إقناعه بالإفصاح عن بياناته السرية البنكية، وحين رد عليه صاحب الحساب بصرامة، وأخبره بأنه يدرك حقيقته، شتمه المحتال وأغلق الخط في وجهه.

انشغال

اشتكى سائقون انشغال مشاة بأجهزة الهواتف النقالة أثناء عبورهم الشارع، لافتين إلى أن البعض منهم لا يرفع رأسه من على شاشة هاتفه أثناء عبوره المفاجئ للشارع، دون الاكتراث بوجود المركبات، الأمر الذي يربك السائقين ويعرض مستخدمي الطريق لخطر وقوع حوادث.

شاحنات

اقترح مستخدم لشارع الشيخ محمد بن زايد الحيوي المؤدي من الشارقة إلى دبي، إلزام شاحنات النقل بجميع فئاتها باستخدام شارع الإمارات، بما يسهم في الحد من الاختناقات المرورية التي تتسبب بها هذه الشاحنات، خصوصاً عند مخارج الطرق المؤدية إلى الشوارع الداخلية.

تأمين

تساءل مستأجرون عما إذا كان هناك إطار زمني بخصوص الانتهاء من معاملات استرداد مبلغ التأمين من الشركات العقارية وشركات الوساطة لدى إخلاء الشقق السكنية أم لا.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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