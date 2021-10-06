الامارات | مكتوم بن محمد: التخطيط المالي أساس للتنمية وضمان لتحقيق الريادة

شكرا لقرائتكم خبر عن مكتوم بن محمد: التخطيط المالي أساس للتنمية وضمان لتحقيق الريادة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 06 أكتوبر 2021

ترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، اليوم، اجتماع لجنة الميزانية العامة للاتحاد، وقال سموه في تغريدة على حسابه على "تويتر" ترأست اليوم اجتماع لجنة الميزانية العامة للاتحاد، وناقشنا خلاله الميزانية العامة لدورة السنوات 2022-2026، واطلعنا على الموقف المالي للعام الحالي الذي يعكس تعافي وانتعاش الاقتصاد الوطني. وأضاف سموه في التغريده أن التخطيط المالي أولوية حكومية وأساس للتنمية وضمان لتحقيق الريادة.

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