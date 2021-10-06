الامارات | هزاع المنصوري وسلطان النيادي يجتازا إختبارات «جونسون للفضاء»

شكرا لقرائتكم خبر عن هزاع المنصوري وسلطان النيادي يجتازا إختبارات «جونسون للفضاء» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنهى رائدا الفضاء هزاع المنصوري وسلطان النيادي بنجاح السنة الأولى من تدريباتهما في مركز جونسون للفضاء التابع لوكالة ناسا.

هزاع وسلطان اجتازا تقييمًا حول استخدام بدلة السير في الفضاء ( EMU)، وصيانة محطة الفضاء الدولية، وإنقاذ رواد الفضاء في حالات الطوارئ (ICR)، وذلك خلال 6 ساعات تحت الماء في مختبر الطفو المحايد.

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