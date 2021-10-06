الامارات | «الصحة» تكشف عن 156 إصابة جديدة بفيروس كورونا و216 حالة شفاء حالة شفاء

شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تكشف عن 156 إصابة جديدة بفيروس كورونا و216 حالة شفاء حالة شفاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 06 أكتوبر 2021

تماشيا مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، أعلنت الوزارة عن إجراء 298,908 فحصا جديدا خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

‌‎وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 156 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، و216 حالة شفاء، و3 حالات وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

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