الامارات | محمد بن زايد: خرجنا من أزمة كورونا بخير وتعلمنا منها دروساً وتجارب عديدة

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد: خرجنا من أزمة كورونا بخير وتعلمنا منها دروساً وتجارب عديدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بشر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، سكان دولة الإمارات بالخروج من أزمة كورونا، وعودة الحياة لطبيعتها.

وقال سموه في حسابه الرسمي على تطبيق انستغرام "أبشركم الأمور طيبة والوضع الصحي في دولة الإمارات طيب، خرجنا من أزمة "كورونا" بخير وتعلمنا منها دروساً وتجارب عديدة، ونحمد الله على بداية عودة الحياة إلى طبيعتها في دولة الإمارات".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news