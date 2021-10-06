الامارات | «إدارة الطوارئ في أبوظبي» تعتمد مبادرة «المدارس الزرقاء»

شكرا لقرائتكم خبر عن «إدارة الطوارئ في أبوظبي» تعتمد مبادرة «المدارس الزرقاء» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمدت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات في أبوظبي، مبادرة «المدارس الزرقاء» لدعم المدارس في أبوظبي لتخفيف الإجراءات والعودة إلى العمليات التشغيلية الاعتيادية بناءً على معدلات التطعيم.

وتدخل هذه المبادرة حيّز التنفيذ اعتباراً من الفصل الثاني من السنة الدراسية الحالية، في خطوة تضع التطعيم ركيزة أساسية نحو التعافي وتُرسّخ قيم الشفافية وتُعزّز التجربة التعليمية والاجتماعية للطلاب في المدارس.

ويُمكن للمدارس التي تكون فيها نسبة التطعيم مرتفعة تخفيف الإجراءات تدريجياً، بما في ذلك تخفيف قيود التباعد الجسدي، وإجراءات ارتداء الكمامة، وزيادة سعة الصفوف والحافلات المدرسية، وعودة الأنشطة اللاصفية، والرحلات الميدانية.

وتضم مستويات التصنيف «البرتقالي» للمدارس التي لا تتجاوز فيها نسبة تطعيم الطلاب 50%، و«الأصفر» للمدارس التي تراوح فيها النسبة بين 50 و60%، و«الأخضر» للمدارس التي تراوح فيها نسبة التطعيم بين 65 و84%، والمستوى «الأزرق» للمدارس التي بلغت فيها نسبة التطعيم 85% فما فوق.

ويمكن للأطفال تلقي جرعات التطعيم مجاناً في مراكز عدة على مستوى أبوظبي، بما في ذلك مركز تطعيم الأطفال في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك».

ويمكن تلقي لقاح «فايزر-بيونتك» للأطفال من عمر 12 سنة، ولقاح سينوفارم للأطفال من عمر ثلاث سنوات فما فوق.

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