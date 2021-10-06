الامارات | انطلاق المرحلة الأخيرة من تصفيات «فزاع لليولة»

شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق المرحلة الأخيرة من تصفيات «فزاع لليولة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث عن إقامة المرحلة الأخيرة من تصفيات النسخة الـ22 من بطولة فزاع لليولة، والنسخة الـ17 من برنامج الميدان بتاريخ السابع والثامن والتاسع من أكتوبر الجاري، في قلعة الميدان بالقرية العالمية في دبي، في السادسة مساء.

وجاءت البطولة هذا العام لتستمر على نهج العام الماضي، تحت شعار «الميدان هالسنة غير». وكانت التغييرات قد بدأت من الموسم الماضي في إدراج تحديات جديدة، من شأنها صقل مهارات اليويل في مجالات شتى ترتبط بالموروث المحلي، والتراثي الثقافي والاجتماعي للإمارات.

وأعرب مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث راشد الخاصوني، عن سعادته بالزيادة الملحوظة في توافد الشباب وأبناء الوطن، من الراغبين في الانضمام إلى البطولة، خصوصاً بعد إضافة المسابقات الأخرى للبرنامج، الأمر الذي شجع المتسابقين على المحاولة في التميز وحصد «الناموس» في تلك المسابقات الأخرى.

وأكد أن المرحلة الأولى من التصفيات أقيمت في أبريل الماضي، وتم اختيار الأفضل منهم من حيث الأداء والقدرة على الاستعراض أمام الجمهور. وقال إنه منذ انتهاء المرحلة الأولى تلقى المركز طلبات كثيرة، ولانزال نرى إقبال الشباب على الانضمام للمسابقة، لذا ستقام هذه المرحلة لتمنح فرصاً متساوية للجميع.

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