الامارات | حمدان بن محمد: قصة الإمارات ستبقى مصدر إلهام للأجيال المقبلة

شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد: قصة الإمارات ستبقى مصدر إلهام للأجيال المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أن «جناح الإمارات في معرض «إكسبو 2020 دبي» يبرز ملامح مسيرة انطلقت للمستقبل من عمق انتماء دولتنا لأمّتِها وهويتها العربية الأصيلة، وتمسكها بقيمها وتقاليدها العريقة.. قصة الإمارات ستبقى مصدر إلهام للأجيال المقبلة تحفزهم على الابتكار والإبداع».

وكان سموه زار، أمس، يرافقه سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لإكسبو 2020 دبي، والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش المفوض العام لإكسبو 2020 دبي، الجناح الوطني لدولة الإمارات في معرض إكسبو، وكان في استقبال سموه وزيرة الثقافة والشباب المفوض العام لجناح دولة الإمارات، نورة بنت محمد الكعبي.

واطلع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الزيارة، على مكونات الجناح التي تقدم نظرة عامة حول نشأة دولة الإمارات وما واكبها من غرس للقيم الإنسانية الأصيلة في نفوس أبنائها، والتي شكلت أساس نهضتها الشاملة، إذ يعرض الجناح مراحل إرساء الإمارات أسس مجتمعها المتقدم القائم على الإبداع، وابتكار أفكار تعزز مسيرتها نحو المستقبل، مع إلقاء الضوء على جوانب مهمة من ثقافتها وموروثها الحضاري وبيئتها الطبيعية.

وقال سموه إن الجناح يشكل نافذة يقترب من خلالها العالم أكثر من تفاصيل قصة نجاح الإمارات المُلهمة التي انطلقت من عمق انتمائها لأمتها وهويتها العربية الأصيلة، وتمسكها بقيمها وتقاليدها العريقة، وتواصل معها مسيرتها الطموحة نحو المستقبل.

وأعرب سموه عن تقديره لكل الكوادر الوطنية وكل الجهود المخلصة التي أسهمت في تشييد وتجهيز هذا الصرح الحضاري وهو الجناح الأكبر في «إكسبو 2020 دبي»، متمنياً السداد والتوفيق لكل من يشارك في ترسيخ دعائم قصة نجاح الإمارات التي ستظل مصدر إلهام للأجيال المقبلة تحفزهم على الابتكار والإبداع.

ويتميز الجناح، المُقام في منطقة «الفرص» في قلب إكسبو، بتصميمه المبدع الذي جاء على هيئة صقر يستعد للتحليق، في رمزية لاستعداد دولة الإمارات للانطلاق إلى المستقبل نحو آفاق أعلى من الريادة والتميُّز.

ويعكس محتوى الجناح قيم الإمارات الأصيلة ويؤكد حرصها الدائم على مد جسور التواصل البنّاء وتوثيق الترابط الإنساني، ويبرز جوانب مهمة في شخصية الإمارات التي ترحب بكل صاحب طموح كبير يحمل حلمه معه إليها لتكون مركز الانطلاق لتحقيق طموحه، بما توفره من دعم وتشجيع للإبداع والتميز.

ويتألف الجناح الوطني وهو الأكبر في إكسبو، بمساحة نحو 15 ألف متر مربع، من أربعة طوابق، ويضم مناطق متنوعة منها مساحة للضيافة ومعارض تبرز ثقافة دولة الإمارات وإنجازاتها.

يُذكر أن أعمال معرض «إكسبو 2020 دبي» قد انطلقت في الأول من أكتوبر الجاري، وتستمر حتى 31 مارس 2022، بمشاركة 192 دولة في أول انعقاد للحدث العالمي في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا.

• جناح الدولة يعرض مراحل إرساء الإمارات أسس مجتمعها المتقدم القائم على الإبداع، وابتكار أفكار تعزز مسيرتها نحو المستقبل.

• جناح الدولة يعكس محتوى قيم الإمارات الأصيلة، ويؤكد حرصها الدائم على مد جسور التواصل البنّاء وتوثيق الترابط الإنساني.

• الجناح يبرز جوانب في شخصية الإمارات التي ترحب بكل صاحب طموح يحمل حلمه معه إليها، لتكون مركز الانطلاق لتحقيق طموحه.

ولي عهد دبي:

• «جناح الإمارات يبرز ملامح مسيرة انطلقت للمستقبل من عمق انتماء الدولة لأمّتِها وهويتها العربية الأصيلة، وتمسكها بقيمها وتقاليدها العريقة».

مجلس أمناء كُلّية الإمام مالك للشريعة والقانون

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قرار المجلس رقم (36) لسنة 2021 بتشكيل مجلس أمناء كُلّية الإمام مالك للشريعة والقانون برئاسة خالد جاسم بن كلبان، وعضوية كل من جمال عبدالرحمن المدفع، نائباً للرئيس، والدكتور أحمد عبدالعزيز الحداد، وخالد أحمد الشيخ مبارك، وعيسى ناصر السركال، وأحمد محمد بن مسمار، إضافة إلى الرئيس التنفيذي للكُلّية.

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