الامارات | 6 أفلام خليجية في «الشارقة السينمائي للأطفال والشباب»

شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أفلام خليجية في «الشارقة السينمائي للأطفال والشباب» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحت شعار «فكر سينما»، يقدم مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب - ضمن فعاليات دورته الثامنة، التي تنظمها عن بُعد مؤسسة «فن»، في الفترة بين 10 و15 أكتوبر الجاري - ستة أفلام لنخبة من أبرز صنّاع الأفلام الخليجيين.

وتضم قائمة الأفلام، التي تستهدف الفئة العمرية فوق 12 عاماً، كلاً من «فرصة» للمخرج فهد العتيبي، و«جيشو» للمخرج محمد سديف، و«صدمة الطفولة» للمخرجة صفاء أزرايش، و«لا تستسلم» للمخرجة سارة آل علي، و«باركود» للمخرج محمد الغامدي، و«حجب» للمخرج محمد العتباني.

ويروي فيلم «فرصة» قصة أربعة أشخاص يجدون أنفسهم في مشرحة للموتى وعليهم اتخاذ القرار، مَن من بينهم سيغادر المشرحة حياً، والبقية يعودون موتى، حيث يجسد الفيلم نظرة الأشخاص للحياة والموت.

ويطرح فيلم «جيشو» قضية تعزيز القيم الإنسانية وتحقيق المساواة بين الناس، من خلال رصد يوميات عامل نظافة يواجه أثناء عمله تحديات عديدة، تضعه أمام مشاعر متباينة ومتداخلة.

أما فيلم «صدمة الطفولة» فيتناول قضية مواجهة اليافعين للصدمات والتحديات التي تعترضهم في عالمهم الجديد بعد البلوغ، ومدى ارتباطها بذاكرتهم في مرحلة الطفولة، حيث يدعو الفيلم البالغين إلى استخلاص الدروس والتفكير بفي كيفية تجاوز الصدمات حتى لا تؤثر في مسار حياتهم.

ويوجه فيلم «لا تستسلم» دعوة إلى لأطفال والشباب لعدم الاستسلام عند مواجهة تحديات يعتقدون أنهم لن يستطيعوا الصمود أمامها ولو لدقيقة واحدة، ليؤكد في النهاية أن المد لابد أن ينحسر في مكان وزمان ما. ويتناول فيلم «باركود» قضية استغلال الأهل لمهارات أطفالهم ومواهبهم لتحقيق الشهرة على وسائل التواصل الاجتماعي. و فيلم «حجب»، فيلم خليجي قصير حائز جائزة الجمهور والنخلة الذهبية بمهرجان أفلام السعودية في الدمام عام 2020.

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