الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مرونة

نوّه أولياء طلبة في مدارس النهضة الوطنية بأبوظبي، بالتعامل المرن مع التأخر في سداد الأقساط المدرسية، وكذلك بمبادرتها بمنح خصم بنسبة 10% على القسط الأخير من رسوم العام الماضي، وطالبوا إدارات المدارس الأخرى بالتعامل بالمرونة ذاتها.

«مواقف»

أفادت قارئة بأنها حاولت، على مدار ثلاثة أيام كاملة، إنجاز معاملة «مواقف» في أبوظبي لتجديد ترخيص سكني، لكنها لم تتمكن من ذلك، إذ يغلق الموقع عند انتهاء الخطوة الأخيرة. وحاولت الاتصال أكثر من مرة بمركز خدمة العملاء، كما تواصلت عبر تطبيق «واتس أب»، دون فائدة، واضطرت لدفع 15 درهماً يومياً مقابل استخدام المواقف.

مطار

نوّه أحد المقيمين في إمارة أبوظبي بالإجراءات الجديدة التي اتخذتها إدارة مطار أبوظبي الدولي، بتخصيص منفذ خاص لدخول المقيمين الحاصلين على إقامات ذهبية إلى الدولة، بجوار المنفذ المخصص للمواطنين وأصحاب تذاكر الدرجة الأولى.

جدل

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي جدلاً واسعاً، عقب التوقف الكبير لثلاثة من أكبر المنصات، وعلى رأسها «فيس بوك»، بين من رأى أن العالم كان أفضل من دونها، وأن الأسر وجدت نفسها متآلفة مجتمعة، للمرة الأولى منذ مدة طويلة، وبين من رأى في ذلك تعطيلاً للحياة والتواصل بين البشر بطريقة لا تحتمل.

أسعار

طالب مستهلكون وزارة الاقتصاد، والدوائر الاقتصادية المعنية بحماية المستهلك، بتكثيف الجولات التفتيشية على الأسواق والمراكز التجارية، منعاً لأي محاولة لزيادة الأسعار دون مبرر، وذلك بعدما رصدوا ارتفاعاً في بعض السلع خلال هذه الفترة.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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